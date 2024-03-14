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В Красноярском крае мальчик издевался над 90-летней пенсионеркой и снимал это на видео

В Красноярском крае школьник издевался над собственной 90-летней бабушкой

В Красноярском крае ребенка подозревают в грубом обращении с бабушкой. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Правоохранители обратили внимание на видео во время мониторинга соцсетей. На кадрах заметно, как 11-летний мальчик издевается над 90-летней пожилой женщиной и требует, чтобы она «захлопнула свое рыло». На некоторых видео пенсионерка пытается защититься и отогнать от себя ребенка. Все кадры мальчик выкладывал в свой Telegram-канал.

Полиция оперативно установила личности ребенка и пенсионерки.

«В настоящее время полицейские работают с семьей, выясняют все обстоятельства произошедшего», – сообщили в МВД.

По данным Mash, мальчик приехал в Большой Сереж на дачу, где заходил в комнату к бабушке и смеялся над ней.

Ранее в Иркутской области внучка перевела мошенникам деньги со счета бабушки, чтобы получить игровую валюту.

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