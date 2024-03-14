В Мариуполе ФСБ задержала женщину по подозрению в шпионаже

Спецслужбы Донецкой Народной Республики (ДНР) задержали женщину в Мариуполе по подозрению в шпионаже и передаче информации о местонахождении военнослужащих. Об этом пишет ТАСС с ссылкой на пресс-службу Управления Федеральной Службы Безопасности (УФСБ) по региону.

По словам представителей УФСБ, в Мариуполе задержали местную жительницу, подозреваемую в шпионаже. По результатам расследования было установлено, что она собирала данные о местоположении военных подразделений министерства обороны России рядом с Мариуполем и передавала их украинским спецслужбам через социальные сети.

Как рассказали в пресс-службе, благодаря оперативным действиям удалось предотвратить потенциальные жертвы среди военнослужащих и мирного населения.

Уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса России (шпионаж) было возбуждено следственным отделом УФСБ.

12 марта также другого жителя Мариуполя задержали по подозрению в шпионаже. В результате оперативных действий было установлено, что задержанный передавал украинским спецслужбам информацию о местонахождении подразделений Росгвардии в Мариуполе.

Ранее стали известны подробности задержания гражданина Южной Кореи по подозрению в шпионаже.