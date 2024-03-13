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Россиянин похитил почти тонну молока

Воронежец пытался похитить почти тонну молока, но его задержали

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Полиция Воронежской области задержала грузоперевозчика, который пытался украсть около тонны молока. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

По версии правоохранителей, 57-летний водитель перевозил 31 тонну молока: из молочного комплекса Павловского района грузоперевозчик должен был доставить сырье на сыродельный завод в Бобровском районе. Следуя по маршруту, он сделал внеплановую остановку в селе Лосево. Мужчина загнал автоцистерну в ангар, где слил из нее 920 литров молока. Освободившееся пространство в цистерне он заполнил водой.

Украденное молоко водитель планировал перепродать предпринимателю, занимавшемуся производством пищевой продукции, но был задержан правоохранителями.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «кража».

Ранее пьяный россиянин попытался похитить из магазина 16 килограммов сыра и попал на видео.

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