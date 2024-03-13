Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвичку оштрафовали за цвета Украины на рюкзаке

Суд оштрафовал жительницу Москвы за сине-желтую незабудку на лямке рюкзака

close
100%
Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Симоновский суд Москвы оштрафовал жительницу столицы за сине-желтую незабудку на лямке рюкзака. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд постановил, что москвичка в вагоне поезда на станции метро «Шаболовская» демонстрировала пассажирам «средство наглядной агитации», в виде прикрепленного на лямку рюкзака вышитого изображения цветка незабудки в цветах украинского флага.

По мнению суда, таким образом женщина демонстрировала «свое негативное отношение к проведению специальной военной операции». Сама обвиняемая все претензии отвергает и утверждает, что украшение для нее сделал ребенок.

Суд присудил жительнице Москвы административный штраф.

До этого суд оштрафовал Viber на 800 тысяч рублей за публикацию запрещенного контента

Ранее сообщалось, что у мошенников появился новый «тренд» — они звонят россиянам в WhatsApp и Viber.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами