Москвичку оштрафовали за цвета Украины на рюкзаке

Симоновский суд Москвы оштрафовал жительницу столицы за сине-желтую незабудку на лямке рюкзака. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд постановил, что москвичка в вагоне поезда на станции метро «Шаболовская» демонстрировала пассажирам «средство наглядной агитации», в виде прикрепленного на лямку рюкзака вышитого изображения цветка незабудки в цветах украинского флага.

По мнению суда, таким образом женщина демонстрировала «свое негативное отношение к проведению специальной военной операции». Сама обвиняемая все претензии отвергает и утверждает, что украшение для нее сделал ребенок.

Суд присудил жительнице Москвы административный штраф.

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