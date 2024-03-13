Милей предложил аргентинцам частные тюрьмы

Президент Аргентины Хавьер Милей предложил реформировать пенитенциарную систему страны, организовав продажу государственных тюрем частным подрядчикам. Об этом сообщает радио Mitre.

«Один из сценариев, который у нас есть, — есть тюрьмы, расположенные в центре города, эти земли имеют большую ценность с точки зрения рынка недвижимости. Мы думаем продать эти тюрьмы и на эти деньги построить новые тюрьмы строгого режима вдали от городов», — заявил Милей в эфире.

Он добавил, что альтернативой для такого решения будет организовать частные тюрьмы. Пенитенциарные учреждения подобного типа распространены в Соединенных Штатах, там содержатся сотни тысяч осужденных американцев.

В американских частных тюрьмах зачастую построена система, подобная трудовому лагерю — в частных тюрьмах США производится, например, военное снаряжение.

До этого президент Аргентины уволил замминистра труда из-за роста зарплат чиновников — в том числе своей собственной.

Ранее в Аргентине заявили о рекордном уровне бедности среди жителей страны.