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На Кубани двое мужчин обокрали храм, вскрыв защитное стекло иконы

В Краснодаре двое мужчин украли из храма 420 изделий из золота и серебра

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В Краснодаре полиция задержала двух подозреваемых в ограблении православного храма. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Грабители наведались в Свято-Ильинский храм на улице Октябрьской. Они вскрыли защитное стекло одной из икон с помощью отвертки и забрали драгоценности, которые висели на ней. В общей сложности мужчина украл 420 изделий из серебра и золота, а также бижутерию. Посетители храма заметили преступников — те, испугавшись, выбросили украшения и скрылись на автомобиле без номеров.

Полицейские выследили злоумышленников и задержали их. Подозреваемыми оказались 33-летний местный житель и 32-летний приезжий из Нижегородской области.

Ранее в Подмосковье мужчина хотел ограбить храм, но уснул за алтарем, выпив две бутылки кагора.

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