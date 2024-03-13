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Выплаты иноагентам предложили заморозить на рублевом счете

В ГД предложили заморозить выплаты иноагентам по авторским и смежным правам

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

В Госдуме вынесли на обсуждение вопрос о выплате отчислений иноагентам за авторские и смежные права на особый счет в рублях, где они останутся замороженными. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на первого заместителя председателя комитета по культуре нижней палаты российского парламента Елену Драпеко.

Она напомнила, что подобный вариант уже применили для западных компаний: выплаты недружественным правообладателям поступают на специальный рублевый счет.

«В отношении иноагентов мы обсуждаем и такую версию. Это лишь один из вариантов», — отметила Драпеко.

Накануне президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения рекламы на ресурсах иностранных агентов. Он предусматривает штрафы как для самих иноагентов, так и для рекламодателей. В Госдуме заявили, что закон лишит их до 80% доходов от рекламы. По словам одного из авторов законопроекта, спикера ГД Вячеслава Володина, запрет касается всех площадок — как сайтов, так и соцсетей.

Ранее один из блогеров приостановил работу своего YouTube-канала после запрета рекламы у иноагентов.

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