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Врач объяснила, почему от мигрени чаще всего страдают женщины

Врач Некрасова: мигрень у женщин может быть ассоциирована с менструальным циклом

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Женщины страдают от мигрени, которая характеризуется частыми приступами головной боли, чаще, чем мужчины, потому что сильным триггером заболевания является колебание уровня женских половых гормонов — эстрогенов. Об этом Life рассказала детский невролог Любовь Некрасова.

По ее словам, чаще всего мигрень у женщин ассоциирована с менструальным циклом.

«Триггером приступа является не просто снижение уровня эстрогена в определенные дни, а снижение эстрогена после его пика. В механизме развития приступа мигрени важную роль играет нейромедиатор серотонин. Во время пика эстрогенов одновременно повышается и уровень серотонина, а при резком падении эстрогенов также резко снижается и серотонин. Такое падение провоцирует запуск каскада реакций в головном мозге, приводящих к развитию приступа, а также повышает чувствительность болевых рецепторов», — пояснила Некрасова.

Врач уточнила, что эстроген-ассоциированная мигрень считается тяжелой разновидностью болезни, которая плохо поддается лечению обычными препаратами и требует особого лечения. Невролог добавила, что при такой мигрени женщины также могут столкнуться с осложнением в виде мигренозного инсульта.

Врач неотложной медицинской помощи и эпидемиолог Трейси Мэдсен из Брауновского университета в США до этого рассказала, что гипертония, повышенный уровень глюкозы в крови и мигрень являются важными предикаторами инсульта у женщин.

Ранее была обнаружена связь между мигренью и язвенным колитом.

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