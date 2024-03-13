Врач объяснила, почему от мигрени чаще всего страдают женщины

Женщины страдают от мигрени, которая характеризуется частыми приступами головной боли, чаще, чем мужчины, потому что сильным триггером заболевания является колебание уровня женских половых гормонов — эстрогенов. Об этом Life рассказала детский невролог Любовь Некрасова.

По ее словам, чаще всего мигрень у женщин ассоциирована с менструальным циклом.

«Триггером приступа является не просто снижение уровня эстрогена в определенные дни, а снижение эстрогена после его пика. В механизме развития приступа мигрени важную роль играет нейромедиатор серотонин. Во время пика эстрогенов одновременно повышается и уровень серотонина, а при резком падении эстрогенов также резко снижается и серотонин. Такое падение провоцирует запуск каскада реакций в головном мозге, приводящих к развитию приступа, а также повышает чувствительность болевых рецепторов», — пояснила Некрасова.

Врач уточнила, что эстроген-ассоциированная мигрень считается тяжелой разновидностью болезни, которая плохо поддается лечению обычными препаратами и требует особого лечения. Невролог добавила, что при такой мигрени женщины также могут столкнуться с осложнением в виде мигренозного инсульта.

Врач неотложной медицинской помощи и эпидемиолог Трейси Мэдсен из Брауновского университета в США до этого рассказала, что гипертония, повышенный уровень глюкозы в крови и мигрень являются важными предикаторами инсульта у женщин.

Ранее была обнаружена связь между мигренью и язвенным колитом.