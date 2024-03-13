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Пассажирам поездов с детьми предоставят новую льготу

Скидка 15% станет доступна пассажирам с детьми в поездах дальнего следования

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Илья Наймушин/РИА Новости

Холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) в связи с объявлением 2024 года годом семьи собирается предоставить пассажирам с детьми до 18 лет скидку 15% на билеты в купейных вагонах в поездах дальнего следования. Об этом заявил глава холдинга Олег Белозеров в Telegram-канале РЖД.

«В год семьи, объявленный указом президента, мы запускаем акцию «Путешествуй с детьми», в рамках которой будет предложена скидка 15% на проезд в купейных вагонах дальнего следования для всех путешественников, которые едут с детьми до 18 лет», — заявил Белозеров, выступая на пленарном заседании в Государственной думе.

Он добавил, что акция будет распространяться на пассажиров, которые приобретут до четырех билетов, которые оформят проездные документы (билеты) на ребенка до 18 лет. Также будет возможность оформить тариф «Школьный», который предоставит скидку 50% от стоимости проезда в плацкартном вагоне.

До этого в РЖД ответили на решение Литвы ограничить высадку россиян из поездов.

Ранее в РЖД предложили жестко наказывать автомобилистов за ДТП с поездом.

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