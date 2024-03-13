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Жителей Курской области будут предупреждать об атаке дронов

Жителей Курской области будут предупреждать о дронах с помощью СМС и сирены

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Shutterstock

Жителей Курской области будут круглосуточно оповещать об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов с помощью СМС и push-уведомлений и по телевидению, днем — посредством звуковой системы оповещения. Об этом сообщило правительство региона в Telegram-канале.

«Региональный оперштаб принял решение ввести в Курской области новое оповещение, которое будут получать жители в случае опасности атаки БПЛА», — говорится в сообщении.

Звуковая система оповещения населения будет включаться с 6:00 до 23:00.

Власти призвали граждан при получении сообщений об угрозе атаки дронов соблюдать спокойствие и сохранять бдительность, а при обнаружении обломков БПЛА сообщать об этом по телефону «112», не прикасаться к ним из-за угрозы детонации.

При этом власти Курской области отметили, что в период действия режима опасности атаки беспилотников дополнительные ограничения в регионе вводиться не будут.

Некоторое время назад в Курске и Курском районе была объявлена авиационная опасность.

Ранее президент Владимир Путин назвал основную причину атак ВС Украины на Белгородскую и Курскую области.

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