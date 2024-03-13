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В Белгороде объявили ракетную опасность

РСЧС: в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) предупредила о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. Об этом говорится в Telegram-канале МЧС Белгородской области.

«Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность», — говорится в сообщении.

Местных жителей призывают по возможности оставаться дома и не подходить к окнам зданий.

Утром 13 марта стало известно, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотные летательные аппараты над селом Графовка Шебекинского городского округа и селом Призначное в Прохоровском районе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

12 марта российские регионы атаковали украинские беспилотники, два из них попали в торговый центр и здание администрации в Белгороде. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал основную причину атак ВС Украины на Белгородскую и Курскую области.

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