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Риелтор: настало самое удачное время для сделок с недвижимостью

Риелтор Баранюк указала на удачное время для покупки и продажи квартир

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Pexels

С учетом факторов, которые сегодня сформировались на российском рынке жилой недвижимости, настало самое удачное время для покупки и продажи квартир. Об этом в беседе с РИАМО сообщила руководитель отдела продаж компании «ТСН Недвижимость» Дарья Баранюк. По ее словам, период ажиотажного спроса, который был связан с желанием оформить ипотеку до повышения ключевой ставки, уже закончился.

«Сейчас наблюдается сильное снижение спроса и ожидается обратная коррекция цен. При сохранении нынешнего уровня ключевой ставки до конца года «вторичка» в столичном регионе может подешеветь в пределах 10-15%. <...> Поэтому откладывать покупку в ожидании роста цен нецелесообразно», — рассказала риелтор.

При этом она советует не откладывать и с покупкой квартиры в ожидании падения цен. По ее словам, коррекция всегда происходит неравномерно. Сначала дешевеют не самые ликвидные объекты, к примеру, в старых домах или проблемных локациях.

Ведущий эксперт по продаже недвижимости компании «ТСН Недвижимость» Ольга Клапанюк до этого отмечала, что в настоящее время предпосылок для роста цен на вторичное жилье в Москве и Московской области нет. По ее словам, в ближайшей перспективе оно, наоборот, начнет дешеветь.

Одной из основных причин падения стоимости квартир является высокая ключевая ставка Банка России и подорожавшая в связи с этим ипотека, пояснила она.

Ранее стало известно, в какой стране россияне чаще присматривают недвижимость.

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