Москвичам рассказали, когда в городе наступит метеорологическая весна

Метеорологическая весна придет в Москву во второй половине марта. Об этом »Москве 24» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Климатическая весна – это когда среднесуточная температура воздуха в городе устойчиво становится положительной. Сейчас мы практически на ее пороге», — сообщила синоптик.

Она также отметила, что в выходные, 16 и 17 марта, в столице будет более облачная погода без осадков. Температура воздуха ночью в эти дни составит около 0°C, днем — в пределах +5…7°C, что на три-четыре градуса выше климатической нормы. В начале следующей недели температура также окажется положительной.

«В понедельник [18 марта] местами пройдут небольшие осадки. То есть в дневные часы это будет небольшой дождь. Фон температуры останется высокий. Поэтому в начале следующей недели можно рассчитывать, что таяние снега будет происходить более активно», – заключила Позднякова.

Специалисты центра погоды «Фобос до этого сообщили, что апрельская погода придет в Россию уже в марте. Синоптики обещают, что потепление начнет усиливаться уже в ближайшие дни. В Москве будет солнечная погода, а воздух сильнее прогреется. В среду и четверг, 13 и 14 марта, температура воздуха будет достигать до +6°C, а 15 марта потеплеет до +7°C.

Ранее синоптики назвали сроки исчезновения сугробов в Москве.