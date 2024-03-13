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Подавленные системами РЭБ дроны упали на территорию Новошахтинского нефтезавода

Губернатор Голубев: объекты Новошахтинского НПЗ остановлены после падения дрона

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале уточнил, что в результате работы систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) дроны упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов.

«По уточненной информации, в результате работы дежурных систем РЭБ БПЛА упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов», — говорится в публикации.

Он добавил, что в результате инцидента пострадавших нет, но технологические объекты предприятия остановлены.

До этого Служба безопасности Украины взяла на себя ответственность за нападение на три нефтеперерабатывающих завода в России.

Беспилотники второй день подряд массово атакуют российские регионы. В этот раз дронам удалось долететь до рязанского нефтезавода, там начался пожар, пострадали два человека. Кроме того, массовая волна пришлась на Воронежскую область, где сбили больше 40 воздушных целей. Всего были атакованы шесть областей. Президент Украины Владимир Зеленский накануне обещал России «ответные меры» за украинские жертвы обстрелов.

Ранее в Нижегородской области локализовали пожар, вызванный атакой дрона.

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