Россиянин откусил ухо новому возлюбленному своей бывшей девушки из ревности

В Красноярском крае мужчина откусил ухо сопернику из ревности. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Инцидент, как уточняется на сайте ведомства, произошел еще весной 2022 года. Тогда житель Ачинска находился в гостях у своей девушки и распивал вместе с ней спиртные напитки. В какой-то момент к хозяйке дома зашел в гости ее бывший возлюбленный. Он присоединился к паре, и застолье продолжилось, но внезапно между мужчинами возник конфликт. Житель Назарово приревновал ачинца к своей экс-партнерше и стиснул зубами его ухо.

Все закончилось ампутацией левой ушной раковины потерпевшего, действия нападавшего были признаны умышленным причинением тяжкого вреда здоровью. На ревнивца завели уголовное дело, в ближайшее время он ответит за содеянное в Ачинском городском суде.

Ранее ревнивый россиянин открыл стрельбу по мужчинам, поздравившим его жену с 8 Марта.