Россиянка забыла запереть дверь и обнаружила у себя дома незнакомца в трусах

В Ленобласти девушка забыла запереть дверь и нашла у себя дома незнакомца в трусах. Об этом сообщает телеканал »78».

По информации телеканала, инцидент произошел в Мурино. Жительница одного из многоквартирных домов забыла запереть дверь, а утром услышала, как она открывается. Испуганная россиянка увидела у себя дома незнакомого мужчину в трусах и попыталась его выгнать. Однако неизвестный назвал ее чужим именем и не спешил уходить.

Девушке удалось вытолкать незнакомца за порог, однако он продолжал настаивать на своем. В ситуацию вмешался прохожий, который также попытался объяснить мужчине, что он перепутал квартиру, но мероприятие не увенчалось успехом.

В результате на место вызвали полицию. Девушка рассказала, что незнакомец находился в неадекватном состоянии.

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