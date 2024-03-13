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Россиянка забыла запереть дверь и обнаружила у себя дома незнакомца в трусах

«78»: в Ленобласти девушка не заперла дверь и нашла дома незнакомца в трусах

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В Ленобласти девушка забыла запереть дверь и нашла у себя дома незнакомца в трусах. Об этом сообщает телеканал »78».

По информации телеканала, инцидент произошел в Мурино. Жительница одного из многоквартирных домов забыла запереть дверь, а утром услышала, как она открывается. Испуганная россиянка увидела у себя дома незнакомого мужчину в трусах и попыталась его выгнать. Однако неизвестный назвал ее чужим именем и не спешил уходить.

Девушке удалось вытолкать незнакомца за порог, однако он продолжал настаивать на своем. В ситуацию вмешался прохожий, который также попытался объяснить мужчине, что он перепутал квартиру, но мероприятие не увенчалось успехом.

В результате на место вызвали полицию. Девушка рассказала, что незнакомец находился в неадекватном состоянии.

Ранее преступники притворились сантехниками, связали сына хозяев и ограбили дом.

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