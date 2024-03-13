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В Челябинске женщина нашла гранату в квартире, которая ей досталась в наследство

В Челябинске жилой дом оцепили из-за найденной в квартире гранаты

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Shutterstock

В Челябинске местная жительница получила в наследство квартиру с гранатой в вещах. Об этом сообщает 74.ru.

Инцидент произошел на Северо-Западе города. Родственники бывшего хозяина разбирали вещи, когда обратили внимание на неизвестный предмет. После этого они вызвали полицию.

Специалисты оперативно прибыли на место и оцепили территорию. Затем гранату обследовали. Выяснилось, что какой-либо опасности для окружающих она не представляет.

До этого граната взорвалась во время разгрузки машины почты на улице летчика Бабушкина. Выяснилось, что снаряд был страйкбольным. Правоохранители связались с отправителем посылки.

Ранее в Воронеже мужчине оторвало пальцы после взрыва запала от гранаты в квартире.

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