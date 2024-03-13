Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«С голыми булками в военном берете»: стриптизер в форме ВС РФ привлек внимание МВД

В Ставрополе мужчина станцевал стриптиз в военной форме

close
100%
«Блокнот Ставрополь»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Блокнот Ставрополь»

Стриптизер из Ставрополя привлек внимание правоохранителей после того, как станцевал в форме военного. Об этом сообщает издание «Блокнот».

Инцидент произошел в одном из ночных заведений города. По словам очевидца-военного, танцора пригласили для женщин на вечеринку в честь восьмого марта.

На кадрах заметно, как мужчина танцует около одной из посетительниц, в этот момент на нем только берет.

Такое использование формы возмутило свидетеля. Он призвал правоохранителей обратить внимание на ситуацию. По мнению россиянина, таким образом танцор осквернил символы воинской славы РФ.

«В то время, когда наши воины защищают Родину, отдают свои жизни за свободу и независимость государства, какое-то животное в одном из ночных увеселительных заведений, развлекая пьяную толпу, танцует с голыми булками в военном головном уборе — берете — с символом вооруженных сил России в виде орла», — поделился военный.

На данный момент сотрудники МВД проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Петербурге полиция ворвалась в стриптиз-клуб и задержала самого энергичного гостя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами