«С голыми булками в военном берете»: стриптизер в форме ВС РФ привлек внимание МВД

Стриптизер из Ставрополя привлек внимание правоохранителей после того, как станцевал в форме военного. Об этом сообщает издание «Блокнот».

Инцидент произошел в одном из ночных заведений города. По словам очевидца-военного, танцора пригласили для женщин на вечеринку в честь восьмого марта.

На кадрах заметно, как мужчина танцует около одной из посетительниц, в этот момент на нем только берет.

Такое использование формы возмутило свидетеля. Он призвал правоохранителей обратить внимание на ситуацию. По мнению россиянина, таким образом танцор осквернил символы воинской славы РФ.

«В то время, когда наши воины защищают Родину, отдают свои жизни за свободу и независимость государства, какое-то животное в одном из ночных увеселительных заведений, развлекая пьяную толпу, танцует с голыми булками в военном головном уборе — берете — с символом вооруженных сил России в виде орла», — поделился военный.

На данный момент сотрудники МВД проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Петербурге полиция ворвалась в стриптиз-клуб и задержала самого энергичного гостя.