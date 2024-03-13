В Москве мужчина напал с ножом на новую знакомую из-за отказа проводить ее домой

Житель Москвы попытался проводить малознакомую женщину домой и был арестован. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в метрополитене, на станции «Площадь Революции». По версии правоохранителей, 23-летний молодой человек хотел проводить пострадавшую домой, но она отказалась. После этого он напал на новую знакомую с ножом.

«Злоумышленник попытался скрыться, однако был задержан пассажирами и передан правоохранителям», — сообщили в прокуратуре.

Женщина получила травмы головы, шеи и руки. О состоянии россиянки не сообщается.

Подозреваемого отправили под арест. До этого он уже был судим.

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