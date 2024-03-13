В Бурятии военный получил восемь лет после того, как больше года скрывался от службы

Суд вынес приговор военнослужащему, который больше года не являлся на службу. Об этом сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.

По версии правоохранителей, мужчина намеренно уклонялся от службы с 17 июня 2022 года. В этот период он жил в разных населенных пунктах Бурятии и работал неофициально.

Выяснилось также, что мужчина не хотел сдавать экзамены, поэтому приобрел поддельные водительские права. Россиянина задержали 2 ноября 2023 года.

Суд по совокупности преступлений назначил фигуранту уголовного дела срок восемь лет, его он проведет в колонии строгого режима. Помимо этого, его обязали выплатить штраф в размере 80 тысяч рублей.

Ранее в Красноярске ушедшего в самоволку контрактника лишили свободы на шесть лет.