Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России решили вернуть медкабинеты во все школы

В Госдуму внесут законопроект о создании медкабинетов во всех школах

close
100%
Shutterstock

На рассмотрение Госдумы собираются внести законопроект, в котором будет прописан порядок создания и работы медицинских кабинетов в образовательных учреждениях. Об этом сообщает ТАСС.

Авторы документа намерены закрепить в законодательстве ряд положений приказа Минздрава «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях». В них говорится о создании в школах медицинского блока с врачом, который должен соответствовать санитарным нормам и иметь лицензию.

Как уточняют авторы проекта в пояснительной записке, такие медкабинеты есть не во всех учебных заведениях, а те, что существуют, далеко не всегда соответствуют нормам. С целью контролировать ситуацию депутаты предлагают закрепить в законе положение о том, что ученики должны постоянно находиться под наблюдением медика во время уроков.

Финансировать инициативу хотят за счет федерального бюджета.

В декабре Минпросвещения сообщило, что в 13 тыс. из 30 тыс. российских школ отсутствуют медицинские кабинеты, и назвало эту проблему острой.

Ранее сообщалось, что в школах и вузах России хотят организовать уроки по управлению электросамокатами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами