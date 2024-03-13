В России решили вернуть медкабинеты во все школы

На рассмотрение Госдумы собираются внести законопроект, в котором будет прописан порядок создания и работы медицинских кабинетов в образовательных учреждениях. Об этом сообщает ТАСС.

Авторы документа намерены закрепить в законодательстве ряд положений приказа Минздрава «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях». В них говорится о создании в школах медицинского блока с врачом, который должен соответствовать санитарным нормам и иметь лицензию.

Как уточняют авторы проекта в пояснительной записке, такие медкабинеты есть не во всех учебных заведениях, а те, что существуют, далеко не всегда соответствуют нормам. С целью контролировать ситуацию депутаты предлагают закрепить в законе положение о том, что ученики должны постоянно находиться под наблюдением медика во время уроков.

Финансировать инициативу хотят за счет федерального бюджета.

В декабре Минпросвещения сообщило, что в 13 тыс. из 30 тыс. российских школ отсутствуют медицинские кабинеты, и назвало эту проблему острой.

Ранее сообщалось, что в школах и вузах России хотят организовать уроки по управлению электросамокатами.