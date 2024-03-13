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Эксперты выяснили, какие продукты нельзя есть натощак

ОСН: цитрусовые в виде фруктов и соков на завтрак разъедают стенки желудка

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На завтрак важно правильно выбирать продукты, чтобы не спровоцировать проблемы с желудочно-кишечным трактом, уверены эксперты. Так, в первую очередь рекомендуется отказаться от употребления натощак цитрусовых в виде фруктов или соков, так как они разъедают стенки желудка. При болезнях ЖКТ от цитрусовых лучше вообще отказаться, выяснила Общественная Служба Новостей.

Не стоит начинать утро и с бананов – лучше их есть после основного завтрака. Эти фрукты быстро усваиваются, из-за чего магний и калий в их составе увеличивают нагрузку на сердечно–сосудистую систему.

После пробуждения у человека почти нет желудочного сока для переваривания жесткой клетчатки, поэтому если есть с утра огурцы, то это может вызвать изжогу и тяжесть, а в будущем – гастрит.

Нельзя включать в завтрак и выпечку из дрожжевого теста – к примеру, круассаны, чтобы не повышать резко уровень инсулина. Кофе с молоком натощак может также навредить – молочный белок и вещества из кофе образуют твердые соединения, оседающие в почках.

Также специалисты советуют отказаться от творога и кисломолочки на пустой желудок – их лучше употреблять после основного завтрака. Не рекомендуется начинать день с помидоров, так как они повышают кислотность, а также нельзя есть на пустой желудок сладкое, так как поджелудочная железа с утра еще не может выработать достаточно инсулина для переработки сахара.

Напомним, ученые считают, что богатый белком завтрак способствует улучшению концентрации внимания в течение дня и обеспечивает длительное насыщение.

Ранее эксперты назвали продукты, противопоказанные кормящим мамам.

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