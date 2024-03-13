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Многодетная россиянка бросила младенца в подвале после домашних родов

В Новосибирской области в подвале нашли брошенного младенца

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Depositphotos

Жительницу Новосибирска подозревают в том, что она оставила новорожденного ребенка. Об этом сообщает Прокуратура региона.

О произошедшем правоохранители узнали после обращения местных жителей. Младенца нашли в подвале частного дома. Медики ребенку помочь не смогли.

Роженица является многодетной матерью. В беседе с ngs.ru местные жители сообщили, что подобный случай уже происходил с этой женщиной. В 2020 году она оставила младенца на автобусной остановке.

На ситуацию обратили внимание в СК РФ. Там выяснили, что россиянка рожала дома и в медучреждение не обращалась. На данный момент проводится проверка. Специалисты выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее на Камчатке на свалке нашли младенца.

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