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Россияне назвали причины переработок по вечерам и в выходные

RT: 81% россиян задерживаются на работе по вечерам несколько раз в неделю

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Евгений Биятов/РИА Новости

Большинство россиян задерживаются по вечерам на работе — об этом заявили 81% участников соответствующего опроса. Каждый день перерабатывают 19% россиян, а одной из самых частых причин такой ситуации стало нежелание откладывать рабочие задачи на потом, приводит RT результаты исследования.

По выходным часто работают 71% участников опроса, из них каждую неделю на этой идут 22% человек, не более одного раза в месяц — 49%. В отпуске рабочие задачи часто выполняют 27% респондентов.

Среди причин, по которым россияне соглашаются на подобные переработки, часто называются ответственная должность — об этом заявили 34% респондентов, неделание оставлять задачи на потом (22%). Дополнительные рабочие функции выполняют 18% опрошенных.

Удаленный формат работы стал причиной переработок для 8% респондентов, а перфекционизм причиной назвали лишь 5%.

Больше половины опрошенных — 58% — за переработки получают сверхурочные, а 42% признаются, что делают это бесплатно.

Всего в опросе, проведенном исследовательским центром «Зарплата.ру», приняли участие 2,3 тыс. работников в возрасте до 55 лет из разных регионов страны.

Напомним, в другом исследовании выяснилось, что в 2023 году с регулярными переработками сталкивались 88% россиян, из них 63% — женщины.

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