В Тюмени автомобилист слетел по лестнице на набережную

В Тюмени водитель вылетел на набережную. Об этом сообщает 72.ru.

Инцидент произошел недалеко от Масловского взвоза. По предварительной информации, машина марки Changan оказалась на набережной, где пролетела два лестничных пролета и опрокинулась. В результате автомобиль нашли на площадке между пролетами. Средство передвижения получило серьезные повреждения.

Предположительно, водитель ехал на высокой скорости, столкнулся с препятствием и не справился с управлением. Мужчину спасти не удалось.

По данным ГИБДД, за рулем находился 26-летний местный житель. С 2017 года у него зафиксировано только одно нарушение правил ПДД.

Ранее в Москве автомобиль марки Jaguar вылетел на тротуар и сбил двух человек.