Над Белгородской областью сбили два БПЛА

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два беспилотника самолетного типа в районе села Серебрянка Новооскольского городского округа Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он заявил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

«В одном частном домовладении горит сарай», — написал чиновник.

Он добавил, что на место выехали оперативные службы.

Незадолго до этого сообщалось, что средства противовоздушной обороны сбили два дрона в Курской области, еще один — в Воронежской области.

Ночью и утром 12 марта российские регионы подверглись массовой атаке украинских беспилотных летательных аппаратов и ракет. Дроны сбивали в Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Воронежской областях. В Орловской области после удара беспилотника произошел пожар на нефтебазе. Еще одно возгорание началось на нефтезаводе под Нижним Новгородом. На фоне атаки с воздуха военкоры сообщили о попытке диверсантов прорваться с боем с Украины в Белгородскую и Курскую области. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.