Крокодил напал на пенсионера, выпавшего из лодки, и прокусил ему ногу

Во Флориде в национальном парке Эверглейдс крокодил напал на пожилого мужчину, который оказался в воде, выпав из лодки. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел в национальном парке Эверглейдс , один из посетителей катался на лодке и выпал за борт, 68-летний пенсионер плыл к берегу на глазах многочисленных очевидцев и внезапно ушел под воду.

На пожилого мужчину напал крокодил, пострадавшему пришли на помощь сотрудники нацпарка, мужчину на вертолете доставили в больницу, крокодил прокусил ему ногу. Рейнджеры парка следят за поведением крокодила, рептилия больше не проявляла агрессии.

Ранее аллигаторы растерзали пенсионерку в саду частного дома.