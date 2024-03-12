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Крокодил напал на пенсионера, выпавшего из лодки, и прокусил ему ногу

Fox News: в США крокодил напал на мужчину, выпавшего из лодки

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Depositphotos

Во Флориде в национальном парке Эверглейдс крокодил напал на пожилого мужчину, который оказался в воде, выпав из лодки. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел в национальном парке Эверглейдс , один из посетителей катался на лодке и выпал за борт, 68-летний пенсионер плыл к берегу на глазах многочисленных очевидцев и внезапно ушел под воду.

На пожилого мужчину напал крокодил, пострадавшему пришли на помощь сотрудники нацпарка, мужчину на вертолете доставили в больницу, крокодил прокусил ему ногу. Рейнджеры парка следят за поведением крокодила, рептилия больше не проявляла агрессии.

Ранее аллигаторы растерзали пенсионерку в саду частного дома.

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