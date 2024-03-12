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Посылку с 40 черепахами, спрятанными в носках, нашли сотрудники почты

NBC: в США сотрудники почты нашли 40 живых черепах в посылке из Гонконга

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U.S. Justice Department

В США сотрудники почтовой службы обнаружили в посылке из Гонконга 40 живых черепах, животные были завернуты в носки. Об этом сообщает NBC.

В Южной Калифорнии сотрудники почтового отделения в городе Торранс обнаружили посылку, из которой раздавался шум. Вскрыв коробку, в ней нашли 40 живых черепах, которые были завернуты в носки.

Живая посылка прилетела из Гонконга и предназначалась для 57-летнего гражданина Китая, проживающего в США. Мужчину задержали, ему предъявлено обвинение в попытке нелегальной перевозке животных.

Согласно Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, восточная коробчатая черепаха признана исчезающим видом.

Ранее контрабандисты пытались вывезти более 80 диких животных из Таиланда.

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