Посылку с 40 черепахами, спрятанными в носках, нашли сотрудники почты

В США сотрудники почтовой службы обнаружили в посылке из Гонконга 40 живых черепах, животные были завернуты в носки. Об этом сообщает NBC.

В Южной Калифорнии сотрудники почтового отделения в городе Торранс обнаружили посылку, из которой раздавался шум. Вскрыв коробку, в ней нашли 40 живых черепах, которые были завернуты в носки.

Живая посылка прилетела из Гонконга и предназначалась для 57-летнего гражданина Китая, проживающего в США. Мужчину задержали, ему предъявлено обвинение в попытке нелегальной перевозке животных.

Согласно Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, восточная коробчатая черепаха признана исчезающим видом.

Ранее контрабандисты пытались вывезти более 80 диких животных из Таиланда.