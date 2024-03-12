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Число пострадавших при атаке дрона ВСУ на мэрию Белгорода выросло до четырех

Демидов: четверо пострадали при атаке дрона ВСУ на мэрию Белгорода

Количество пострадавших в результате атаки дрона вооруженных сил Украины (ВСУ) на здание администрации Белгорода выросло до четырех человек. Подробности в своем Telegram-канале рассказал мэр города Валентин Демидов.

«Двоих пострадавших сотрудников мэрии Белгорода госпитализировали. <...> Двоим пострадавшим врачи оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась», — сообщил чиновник.

По словам Демидова, одна попавшая в больницу женщина получила осколочные ранения головы, груди и конечностей, а ее состояние оценивают как тяжелое. Другая пострадавшая также была госпитализирована с ранениями головы в среднетяжелом состоянии.

Мэр добавил, что беспилотник повредил 36 окон, фасад и входную группу городской администрации. На месте работают представители различных служб.

Ночью и утром 12 марта российские регионы подверглись массовой атаке украинских беспилотных летательных аппаратов и ракет. Дроны сбивали в Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Воронежской областях. В Орловской области после удара беспилотника произошел пожар на нефтебазе. Еще одно возгорание началось на нефтезавод под Нижним Новгородом. На фоне атаки с воздуха военкоры сообщили о попытке диверсантов прорваться с боем с Украины в Белгородскую и Курскую области.

Днем в Белгороде беспилотник упал на здание торгового центра в районе местного железнодорожного вокзала, а другой дрон врезался в здание администрации.

Ранее Белгородский оперштаб призвал доверять только официальной информации.

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