Гладков сообщил о новом обстреле Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что город Шебекино подвергся новому обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, пострадавших в результате обстрела нет. В результате прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом, люди были эвакуированы, пожарные тушат здание. Разрушения обнаружены на территории трех промышленных предприятий, также поврежден легковой автомобиль в промзоне. Есть разрушения железнодорожного полотна и повреждение линии электропередачи. Продолжается осмотр территории.

Утром 12 марта Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино в Белгородской области. При этом пострадали не менее трех человек.

До этого Гладков сообщил, что ВСУ атаковали беспилотником торговый объект в Белгороде. Дрон врезался в стену магазина. Там никто не пострадал.

Ранее здание администрации Белгорода пострадало при атаке ВСУ на город.