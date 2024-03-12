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Врач объяснила, как подготовиться к Великому посту

Врач Дианова: к Великому посту необходимо готовиться заранее

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Shutterstock

К Великому посту необходимо готовиться заранее, иначе можно нанести вред организму. Об этом в эфире «Радио 1» предупредила врач-диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова. Она посоветовала за неделю ограничить потребление красного мяса, но оставить в рационе яйца, рыбу и творог.

«Сейчас идеально, когда есть неделя, вместо того, чтобы объедаться блинами, продумать себе рацион на следующие семь недель. Для этого достаточно выписать нужные продукты, познакомиться с рецептами и начать все это использовать. <...> Чем более разнообразное питание будет в пост, тем вероятнее будет выполнена поставленная задача», — подчеркнула врач.

Она добавила, что во время Поста в каждом приеме пищи должно быть вдвое больше фруктов и овощей, а также достаточное количество белка и углеводов.

Праздник Пасхи предваряет Великий пост, установленный в честь памяти о 40-дневном постничестве Иисуса Христа в пустыне. Это время духовного и физического очищения, когда ограничения в пище соединяются с духовными упражнениями. О том, когда в 2024 году начинается и заканчивается Великий пост, о его сути, правилах, значении в современном мире, а также о специфике запретов в разные дни — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, как отмечать Масленицу в 2024 году.

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