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В спортивном клубе Москвы на голову пятилетнего мальчика упал турник

В Москве ребенок получил травму головы после падения турника в спортклубе

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В Москве пятилетний мальчик попал в больницу после того, как ему на голову упал турник, пострадавший госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в спортивном клубе на севере Москвы, на пятилетнего мальчика рухнул металлический турник. Ребенок получил травму головы и был госпитализирован, по данным медиков, жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает.

По факту травмирования несовершеннолетнего проверку проводит прокуратура Москвы, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее стеклянная дверь обрушилась на семилетнюю девочку в аквапарке Саратова.

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