Бывшего ректора Российского православного университета лишили сана

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил сана экс-ректора Российского православного университета (РПУ) и бывшего наместника Высоко-Петровского ставропигиального монастыря в Москве игумена Петра (Еремеева). Об этом сообщает сайт Московской епархии Русской православной церкви (РПЦ).

«<…> На основании решения епархиального церковного суда Московской епархии <…> вы извергаетесь из священного сана в связи с нарушением 25-го правила Святых Апостолов», — уточнили в патриаршем указе.

Игумен Петр (в миру Руслан Еремеев) с 2011 по 2021 год возглавлял РПУ, с 2013 по 2021 год был наместником Высоко-Петровского монастыря. Кроме того, в ноябре 2023 года он был освобожден от настоятельства над патриаршим подворьем — храмом великомученика Дмитрия Солунского в селе Дмитровском в Подмосковье.

В январе Церковный суд Москвы лишил сана протоиерея Алексея Уминского. Как поясняли в епархии, причиной снятия сана стал отказ от исполнения патриаршего благословения прочесть молитву о Святой Руси за литургией.

Ранее в РПЦ ответили на обвинения в попытке причислить патриарха Кирилла к лику святых.