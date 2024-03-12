Роскомнадзор сообщил об утечке данных клиентов микрофинансовой организации

Роскомнадзор принимает меры после утечки данных российских клиентов микрофинансовой организации. Об этом пишет ТАСС.

«Роскомнадзор располагает информацией об утечке данных российских клиентов микрофинансовой организации, ведомство принимает меры реагирования», — сообщили в организации.

До этого в надзорном ведомстве сообщили, что более 500 млн записей о россиянах утекли в сеть в 2024 году из-за крупного инцидента. Как заявил замглавы РКН Милош Вагнер, в текущем году резко увеличилось количество случаев компрометации данных, при этом объем таких утечек уменьшился по сравнению с 2023 и 2022 годами.

Незадолго до того Роскомнадзор провел вебинар на тему защиты персональных данных. Эксперты ответили на поступившие от граждан вопросы, зрителями вебинара стали более 10 тыс. пользователей.

Ранее Роскомнадзор прокомментировал сообщения об утечке данных клиентов «Ренессанс Страхования».