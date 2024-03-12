Белгородский оперштаб призвал доверять только официальной информации

Белгородский оперативный штаб в своем Telegram-канале призвал жителей региона доверять только официальной информации. Отмечается, что ее публикуют в Telegram-канале губернатора и правительства региона.

«Доверяйте только официальным источникам информации! Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, правительство Белгородской области», — говорится в сообщении.

Также в сообщении перечислен список маскирующихся Telegram-каналов и распространяющие фейки о Белгородской области.

12 марта через границу России с Украиной дважды пытались прорваться вооруженные группы. Они атаковали двумя волнами: сначала в Белгородской, потом в Курской области. На фоне попытки вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали регионы ракетами и бесиплотниками. Минобороны заявило, что отбило все нападения, граница не нарушена. По российским сводкам, Украина потеряла больше 100 человек и военную технику, включая танки. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что здание администрации Белгорода пострадало при атаке ВСУ на город.