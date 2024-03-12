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Школьников в Курской области перевели на дистанционное обучение

Школьников двух районов Курской области перевели на дистанционное обучение

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Depositphotos

Школьников двух районов Курской области решили перевести на дистанционное обучение до 16 марта. Об этом сообщает региональное правительство в своем Telegram-канале.

«С 13 по 16 марта переведены на дистанционный формат школы города Курска и Глушковского района. В Суджанском районе такой формат ввели сегодня», — говорится в публикации.

В детский садах же будут работать дежурные группы.

Министерство обороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) России в течение часа сбили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины над территорией Курской области.

12 марта губернатор Курской области сообщил, что со стороны Украины неудачно попыталась прорваться в Курскую область диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Роман Старовойт подчеркнул, что был стрелковый бой, но никакого прорыва не случилось.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.

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