Психолог: о счастливой старости нужно задумываться уже сегодня

Для того, чтобы старость была счастливой, важно задумываться о своей жизни уже сегодня. Об этом в беседе с РИАМО заявила бизнес и бренд-стратег, психолог Владмира Симуран. Чтобы не впасть в депрессию, достигнув пожилого возраста, она посоветовала использовать стратегическое планирование.

«Есть стратегии, которые разрушают физически, морально и финансово. Присмотритесь к тому, что вы делаете сегодня, здесь и сейчас. Если вы не задумаетесь об этом, жизнь пройдет мимо, и вы сами не заметите, как оказались на пенсии с пустотой в душе и на банковском счету», — сказала Симуран.

По ее словам, важно смолоду задумываться, каким человеком хочется стать и какое наследие оставить после себя.

Психолог рекомендовала обращать внимание на основополагающие аспекты, такие как здоровье, семейная жизнь, воспитание детей и работа. К примеру, если человек хочет быть в старости активным и подвижным, стоит уже сейчас заботиться об организме.

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