Мэр Белгорода рассказал о последствиях удара беспилотника по зданию администрации

Мэр Белгорода Валентин Демидов в своем Telegram-канале рассказал о последствиях удара беспилотного летательного аппарата по зданию городской администрации.

По его словам, одна сотрудница городской администрации получила осколочные ранения, ее отвезли в больницу. Другая получила контузию — медицинские работники оказывают помощь на месте происшествия.

Дрон врезался в здание с лицевой стороны, были посечены фасад и окна.

До этого стало известно, что здание администрации Белгорода пострадало при атаке города БПЛА.

Ночью и утром 12 марта российские регионы подверглись массовой атаке украинских беспилотных летательных аппаратов и ракет. Дроны сбивали в Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Воронежской областях. В Орловской области после удара беспилотника произошел пожар на нефтебазе. Еще одно возгорание началось на нефтезавод под Нижним Новгородом. На фоне атаки с воздуха военкоры сообщили о попытке диверсантов прорваться с боем с Украины в Белгородскую и Курскую области. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минобороны прокомментировало попытку ВСУ вторгнуться на территорию РФ.