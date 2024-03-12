Психолог перечислила главные аспекты для будущей счастливой старости

Для счастливой старости важно смолоду обращать внимание на основополагающие аспекты, такие как здоровье, семейная жизнь, воспитание детей и работа. Об этом в интервью РИАМО сообщила бизнес и бренд-стратег, психолог Владмира Симуран. Она подчеркнула, что у каждого поступка есть свои последствия. Какой будет жизнь в старости — зависит от самого человека.

К примеру, по ее словам, если человек хочет быть в старости активным и подвижным, стоит уже сейчас задуматься о питании и заботе об организме.

«Принцип «главное, чтобы сегодня все было хорошо, а об остальном подумаем завтра» не подходит, если вы хотите хорошо чувствовать себя через 30-40 и больше лет», — отметила психолог.

Она добавила, что о совместной жизни в старости необходимо думать при выборе партнера. Также стоит проявлять заботу детям, чтобы в будущем не стоял вопрос, захочет ли сын или или дочь быть рядом, когда родители состарятся, предупредила эксперт.

Кроме того, она посоветовала выбирать профессию по душе, чтобы спустя десятилетия, оглянувшись назад, можно было сказать, что работа была в радость и делалась не зря.

Заведующий отделением медицинской реабилитации, физиотерапии и лечебной физкультуры Клиники высоких технологий «Белоостров» Андрей Попов до этого посоветовал занятия пилатесом людям старше 60 лет. По его словам, этот вид физической активности не имеет противопоказаний и может быть полезен в любом возрасте.

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