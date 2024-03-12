Школьников Курска перевели на дистанционное обучение на фоне атак ВСУ

Школьников Курска решили временно перевести на дистанционное обучение. Об этом сообщил мэр города Игорь Куцак.

Он пояснил, что «в связи с последними событиями» решил перевести школьников на «удаленку» с 13 по 15 марта. В детских садах будут работать дежурные группы, если у родителей нет возможности оставить детей дома, пояснил Куцак.

В небе над Курском с утра 12 марта работает система противовоздушной обороны (ПВО). Губернатор Курской области Роман Старовойт призвал местных жителей и гостей города сохранять спокойствие.

Накануне губернатор сообщал, что в Курской области продолжается восстановление гражданских объектов, пострадавших в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате этих работ отремонтировали более 900 домов.

Ранее политолог связал атаки ВСУ с предстоящими выборами.