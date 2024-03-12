В Госдуме оценили последствия повышения НДФЛ

Инициатива повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15% для россиян, которые зарабатывают более 1 млн рублей в год, и с 15 до 20% для тех, кто получает более 5 млн рублей в год, нанесет тяжелый удар по среднему классу России. Об этом в интервью «Ридусу» рассказала председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина.

«Увеличение НДФЛ на 2% коснется огромного количества россиян, которые зарабатывают 80–90 тыс. рублей в месяц. <...> мы вообще лишимся всякой перспективы на появление реального среднего класса в России. С другой стороны, у нас снова уходят из зоны повышенного налогообложения сверхбогатые люди. Ведь им хоть 15%, хоть 20%, им это без разницы», — отметила депутат.

По ее мнению, в стране нужно ввести «совершенно другую прогрессивную шкалу налогообложения». В частности, отменить налог для россиян, чья зарплата составляет менее 50 тыс. рублей, и поднять НДФЛ до 30-45% для богатых граждан. Кроме того, важно разработать дополнительные преференции для обеспеченных россиян, вкладывающих свои средства в отечественное производство, заключила Останина.

В начале марта газета «Ведомости» со ссылкой на источники писала, что правительство России начало работать над повышением НДФЛ. По информации издания, вопросом повышения НДФЛ занимается Министерство финансов с конца 2023 года.

Ранее Минфин предложил пересмотреть расчет налога на вклады сроком свыше года.