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Увеличилось количество пострадавших при обстреле ВСУ Шебекино под Белгородом

Гладков: трое пострадали при обстреле ВСУ Шебекино в Белгородской области

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Количество пострадавших при обстреле Вооруженными силами Украины города Шебекино в Белгородской области увеличилось до трех человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«К сожалению, количество пострадавших увеличилось до трех человек», — написал он.

По словам чиновника, в центральную районную больницу самостоятельно обратилась местная жительница, она получила осколочные ранения лица и контузию. Пострадавшую доставили в областную больницу города Белгорода, где ей окажут необходимую медицинскую помощь.

Гладков также сообщил о повреждениях в 21 частном доме и восьми многоквартирных домах. Он уточнил, что в основном это посеченные фасады и выбитые окна. Повреждены здания районной больницы, магазина, детского сада, техникума, одного из предприятий, также 12 легковых машин.

До этого Гладков сообщил, что ВСУ атаковали беспилотником торговый объект в Белгороде. Дрон врезался в стену магазина. Там никто не пострадал.

Ранее ФСБ опровергла информацию о проникновении украинских ДРГ в регионы России.

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