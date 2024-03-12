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Екатеринбурженку, которая выпала с 20-го этажа и выжила, выписали из больницы

В Екатеринбурге выписали из больницы женщину, которая выпала с 20-го этажа

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Врачи Екатеринбурга спасли женщину, которая выпала из окна 20-го этажа. Об этом сообщает Минздрав Свердловской области.

Чтобы спасти человека, специалисты удалили разорвавшуюся селезенку и ушили печень, чтобы остановить кровотечение.

«В больнице девушка провела 19 дней, после чего ее выписали на амбулаторное лечение. По словам специалистов, свердловчанке невероятно повезло, учитываю высоту, с которой она упала», – сообщается в публикации.

На данный момент женщина находится дома, но продолжает наблюдаться у врачей.

Пациентка попала в больницу после падения с 20-го этажа. Россиянка выжила и была доставлена в реанимацию, из которой ее вскоре перевели в общую палату. По мнению очевидцев, женщина спаслась благодаря засыпанному снегом газону, на который упала.

Ранее в Ленобласти четырехлетний ребенок выпал из окна 20-го этажа.

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