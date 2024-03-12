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В Крыму сотрудники ФСБ задержали призывавшего нападать на русских мужчину

В Крыму ФСБ задержала мужчину за публичные призывы к экстремизму

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Пресс-служба ФСБ России

Сотрудники ФСБ поймали мужчину, которого подозревают в призывах к насилию над русскими. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ.

По версии правоохранителей, 33-летний местный житель в соцсетях неоднократно призывал к насильственным действиям в отношении русских.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об экстремизме. Если его вина будет доказана, он может получить срок до пяти лет лишения свободы.

До этого в Петербурге мужчину, который оставлял экстремистские комментарии в Telegram, отправили на принудительное лечение. Мужчина раскаялся в содеянном, суд счел смягчающим обстоятельством наличие психического расстройства.

Ранее в Коми женщина пожаловалась на экстремизм в стихах православных поэтесс.

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