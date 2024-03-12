Очевидцы сняли на видео горящий самолет в Иваново

В Иваново у взлетевшего самолета загорелся двигатель, машина резко пошла на снижение и приземлилась. Видео с моментом происшествия опубликовали очевидцы в соцсетях, пишет Telegram-канал «Иваново. Происшествия».

По данным Telegram-канала Shot, аварийную посадку совершил Ил-76. Самолет сел в поле рядом с деревней Подталицы — в двух километрах от Северного аэродрома. Экипаж увел горящее судно от жилых домов, отметил канал.

Местные жители отмечали, что воздушное судно загорелось в полете. По словам очевидцев, после падения были видны клубы черного дыма. Информация и причины происшествия уточняются.

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Еще одно возгорание произошло на нефтезаводе в Кстове под Нижним Новгородом. На фоне массовой воздушной атаки военкоры сообщили о попытке украинских диверсантов с боем прорваться в Белгородскую и Курскую области. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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