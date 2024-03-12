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Голый россиянин воткнул себе нож в глаз и пошел пугать прохожих

В Нижневартовске мужчина воткнул себе нож в глаз и пошел гулять

В Нижневартовске заметили мужчину без одежды и с ножом в глазу. Об этом сообщает Gorod3466.ru.

По предварительной информации УМВД России по региону, мужчина сам воткнул нож себе в глаз, передает издание. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как неодетый мужчина в крови подходит к людям на улице.

Перед тем как его забрали медики скорой помощи, мужчина зашел в помещение пекарни. Сотрудники заведения испугались, выбежали и стали наблюдать за россиянином через окна.

Источник Gorod3466.ru сообщил, что пострадавший мог находиться под действием наркотиков. Сейчас он в реанимации в тяжелом состоянии, его личность устанавливается. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.

Ранее российские врачи спасли жизнь и зрение мужчины, вогнавшего себе в глаз ложку.

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