Голый россиянин воткнул себе нож в глаз и пошел пугать прохожих

В Нижневартовске заметили мужчину без одежды и с ножом в глазу. Об этом сообщает Gorod3466.ru.

По предварительной информации УМВД России по региону, мужчина сам воткнул нож себе в глаз, передает издание. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как неодетый мужчина в крови подходит к людям на улице.

Перед тем как его забрали медики скорой помощи, мужчина зашел в помещение пекарни. Сотрудники заведения испугались, выбежали и стали наблюдать за россиянином через окна.

Источник Gorod3466.ru сообщил, что пострадавший мог находиться под действием наркотиков. Сейчас он в реанимации в тяжелом состоянии, его личность устанавливается. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.

Ранее российские врачи спасли жизнь и зрение мужчины, вогнавшего себе в глаз ложку.