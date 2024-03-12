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Отказавшемуся от интим-услуг россиянину пригрозили взрывом дома

Екатеринбуржец столкнулся с вымогателями, отказавшись от интим-услуг

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В Екатеринбурге мужчина стал объектом шантажа, отказавшись от получения интимных услуг. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Местный житель обратился в интим-салон, но позже передумал и отказался от выбранной услуги. После чего он получил пугающий звонок от незнакомца. Собеседник представился Ахметом и пригрозил устроить взрыв дома, в котором живет бывший клиент. Чтобы угроза не была приведена в исполнение, вымогатель потребовал у него крупную сумму денег.

«Неизвестный сказал: «заплатите 34 тысячи рублей, иначе взорвем ваш дом на улице Таганской. Номер принадлежал интим-салону, куда мужчина сначала обратился, а потом передумал», — отметил инсайдер.

Журналисты позвонили по этому номеру и связались с мужчиной, который в нецензурной форме заявил, что ночью произошел инцидент и клиент был не прав.

Ранее в Кирове мужчина лишился почти 400 тыс. рублей, заказывая интимную услугу.

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