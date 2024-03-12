Пожар произошел в Петербурге

Пожар произошел на складском здании в районе Обухово в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила «Фонтанка» в Telegram-канале.

Отмечается, что через дорогу от здания расположена Южная теплоэлектростанция.

По данным ГУ МЧС, загорелись паллеты на складском двухэтажном здание. Площадь возгорания составил 80 квадратных метров.

Угрозы распространения на соседние постройки нет. Информации о возможных пострадавших не приводится.

Кроме того, некоторое время назад власти Ленинградской области сообщили об уничтожении беспилотника в окрестностях города Кириши (около 110 км по прямой до Санкт-Петербурга). По данным Минобороны, в регионе в ночь на 12 марта был уничтожен один дрон.

10 марта сообщалось, что Следственный комитет проводит проверку по факту крупного пожара в ангаре в Ленинградской области. Пожар начался около 15:00 мск, его площадь составила 1 тыс. кв. м. В настоящее время возгорание локализовано. В борьбе с огнем задействованы 75 специалистов и 21 единица техники.

Ранее сообщалось, что магаданский дом перенес пять пожаров за год.