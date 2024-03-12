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В Швеции призвали население запасаться консервами на случай войны с РФ

Sud Ouest: шведов призвали запасаться консервами перед возможной войной с РФ

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Global Look Press

Шведское население стали готовить к возможной войне с Россией, правительство уже выпускает соответствующие рекомендации. Об этом пишет французский портал Sud Ouest.

В статье говорится, что гражданам советуют закупиться консервами, а также приобрести аптечку, радио и переносной фильтр для воды. В целом специалисты считают, что в условиях военного времени следует иметь запас еды на три месяца вперед.

Отмечается, что до конца 2024 года шведы получат инструкции, в которых будет указано, как нужно себя вести при неблагоприятном развитии событий.

11 марта в штаб-квартире НАТО в Брюсселе подняли флаг Швеции, и страна официально стала членом альянса. Представители государства, при этом, заявили, что не видят в настоящее время необходимости в размещении баз НАТО или ядерного оружия на территории страны.

Ранее военный самолет Швеции пролетел вблизи границы России.

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