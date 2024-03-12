В Москве автомобиль Jaguar вылетел на тротуар и сбил двух человек

В Москве произошло ДТП с участием автомобиля марки Jaguar. Об этом сообщает Госавтоинспекция Москвы.

Инцидент произошел на улице Верхняя Масловка. По предварительным данным, мужчина за рулем не справился с управлением и выехал на тротуар, где наехал на пешеходов.

На кадрах с места инцидента заметно, что передняя часть машины повреждена. Автомобиль стоит на сугробе.

В результате пострадали два человека, об их состоянии не сообщается. На данный момент медики оказывают им необходимую помощь.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее на Кубани пара сбила на тротуаре шестилетнего ребенка.