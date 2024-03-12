Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве автомобиль Jaguar вылетел на тротуар и сбил двух человек

В Москве два человека пострадали при наезде машины Jaguar

close
100%
ГИБДД Москвы

В Москве произошло ДТП с участием автомобиля марки Jaguar. Об этом сообщает Госавтоинспекция Москвы.

Инцидент произошел на улице Верхняя Масловка. По предварительным данным, мужчина за рулем не справился с управлением и выехал на тротуар, где наехал на пешеходов.

На кадрах с места инцидента заметно, что передняя часть машины повреждена. Автомобиль стоит на сугробе.

В результате пострадали два человека, об их состоянии не сообщается. На данный момент медики оказывают им необходимую помощь.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее на Кубани пара сбила на тротуаре шестилетнего ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами